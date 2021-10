Ve volbách se hraje o orientaci Česka, řekla po odevzdání hlasu Adamová

Volby jsou podle Adamové zásadní v tom, že rozhodnou o orientaci země. "Zda budeme dále součástí EU a NATO, zda se nevydáme na východ. Je to souboj o identitu České republiky, zda tu bude vládnout oligarcha podporovaný populisty a extremisty, nebo tu budeme vládnout slušnou politikou, která myslí na lidi," řekla. S odkazem na vládní hnutí ANO uvedla, že slovo ano by se mělo vrátit do slovníku ve svém původním významu.

Určitou komplikací pro povolební vyjednávání může podle Adamové být zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. "Netušíme, jaký konkrétně je, kancelář prezidenta není úplně transparentní v informování," uvedla. Věří tomu, že se Zeman brzy uzdraví. Pražský hrad opakovaně odmítl, že by měl prezident vážné zdravotní potíže. Ovčáček dnes Rádiu Z řekl, že je Zeman 14 dnů ve stavu nemocných a současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností.

Adamová hlasovala v základní škole Na Balabence a nechtěla říci, zda na koaliční kandidátce vyznačila preferenční hlasy. "Je to právo každého, nebudu to prozrazovat," uvedla.