Ve Zlíně by mohla vzniknout koalice ANO s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů

"Máme 27 mandátů z 41, to je poměrně silné. Nevidím vůbec žádný důvod, proč bychom k tomu měli STAN brát. Samozřejmě si s nimi promluvíme, mají tři mandáty, zeptáme se jich, co nabízí, co by si představovali. Ale myslím, že není reálné, že by s námi šli do koalice," řekl dnes ČTK Goláň. Podle něj jde o názor celého trojbloku.

Koalice by podle Goláně mohla být sestavena velmi rychle, do konce příštího týdne by se mohla začít rýsovat koaliční dohoda. Rozdělení funkcí, radních a náměstků je však podle něj ještě předčasné.

Korec dnes ČTK potvrdil, že ANO bude o sestavení koalice jednat s dalšími společně s trojblokem. "Řekli jsme si, že vzhledem k tomu, že spolupráce v tomto končícím volebním období byla dobrá, tak na ni můžeme navázat," uvedl Korec. Jednat chce kromě hnutí STAN i se zástupci Zlín 21, které bylo se ziskem sedmi mandátů druhé a v končícím období bylo v opozici. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má čtyři mandáty, podle Korce však bude jednání jen zdvořilostní. Podle primátora by se v pondělí mělo jednat se STAN, čas není stanoven. Kdy bude jednání se Zlín 21 a SPD, ještě není jasné.

ANO v krajském Zlíně získalo 14 křesel, což je o pět více než před čtyřmi lety. Výrazně posílila také ODS, má sedm mandátů, v minulých volbách získala tři. "Jsem tímto výsledkem překvapen a jsem spokojen, máme více než dvojnásobek," uvedl Goláň. Lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají po třech mandátech. Primátorskou funkci si bude nárokovat Korec.