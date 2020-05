Vedení KSČM stojí za Filipem. Ministr Petříček prý udělal z Česka kolonii USA

Petříček dává kritiku do souvislosti s podzimním sjezdem KSČM. "Komunisté zkrátka mají před sjezdem," uvedl v sobotu na twitteru.

Pane @vojtafilip, bez legionářů by naše republika vůbec nevznikla, tisíce jich v boji za ČSR položily život. Nikdo, kdo si váží naší vlasti, by taková slova říct nemohl. I kvůli jejich odkazu byste se měl stydět. Komunisté zkrátka mají před sjezdem... — Tomáš Petříček (@TPetricek) May 16, 2020

Petříček se podle komunistů společným prohlášením v předvečer výročí konce války s dalšími ministry postkomunistických zemí a USA "snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou". De facto tak připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz, tvrdí strana, která podporuje menšinový kabinet ČSSD a hnutí ANO.

"To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby," stojí ve stanovisku. Uvádí také, že "není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí".

Podobná spojení použil předseda KSČM Vojtěch Filip v nedávnem rozhovoru pro ruský armádní deník, za který je kritizován a kvůli kterým volá opozice po jeho odvolání z vedení Sněmovny.

Česká diplomacie nedávno požádala Rusko o jednání podle vzájemné smlouvy, aby si obě země vyjasnily mimo jiné spory o sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála v Praze od roku 1980. Praha 6 nechala sochu, která byla opakovaně cílem vandalských útoků, loni v létě zakrýt plachtou a počátkem dubna odstranit. Ruská diplomacie proti tomu protestovala a ruské orgány zahájily v této souvislosti trestní stíhání některých pražských politiků, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné. Česká strana odmítá, že by tento případ dvoustrannou smlouvu porušoval.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté i kvůli zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu. Média v této souvislosti informovala o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval údajně s jedem ricinem.