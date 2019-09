Zeman ukazuje, kdo je králem na šachovnici. Babiš je jen figurka, udeřil Rakušan

Vít Rakušan připomenul slovy prezidenta před druhými prezidentskými volbami. Tedy Miloš Zeman řekl, že abolice ve vztahu k Babišovi nepoužije. „Veškeré ty interpretace, že to prezident myslel s udělením abolice jinak, jsou legrační. Prezident České republiky by měl umět držet své slovo. Často říká, že názory nemění jen blbec, ale já mám trochu pocit, že v případě Andreje Babiše se tento jeho bonmot stal jistým pravidlem,“ řekl v Interview na ČT24 Rakušan.

Výrok prezidenta o udělení abolici finálně škodí i samotnému Babišovi. „Zeman prostě jen ukazuje, že on je tím králem na šachovnici a tím, kdo posouvá figurky. A jednou z těchto figurek se stává právě Babiš,“ řekl předseda hnutí STAN.

Miloš Zeman svým postojem podle slov Rakušana vzkazuje, že jsou zde lidé, kteří si na rozdíl od většiny populace nemusejí projít trestním řízením až do konce. „Je tu jasný vzkaz společnosti, že jsou tu někteří, kteří jsou prostě rovnější mezi rovnými. A mezi ty z pohledu Zemana patří právě Babiš,“ vysvětluje Rakušan.

Zeman tvrdil, že abolice použije pouze v případech, které mají zdravotní a sociální důvody. „Prezident prostě v kauze, která je čistě politická, vybočuje ze svých pravidel a nejde příkladem. Poškozuje důvěru veřejnosti v rovnost občanů před zákonem,“ dodal Rakušan.

Rakušan doufá, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman bude i v této kauze tak silnou osobností, že se nenechá ovlivnit. „Prezident ve chvíli, kdy ještě může do celé věci vstoupit nejvyšší státní zástupce, vyslovil do veřejného prostoru takové prohlášení, které znamená vytváření nátlaku na to, co má a nemá nejvyšší státní zástupce udělat, je to jasný vzkaz,“ myslí si Rakušan.