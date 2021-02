Vláda má v pondělí schválit nový systém kompenzací, potvrdil Dlouhý

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla v pondělí podle Hospodářské komory schválit plošný systém kompenzací postavený na rozdílu mezi náklady a výnosy, nikoliv náhradách na zaměstnance, jak dosud plánovala. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) by mělo přes víkend dotační titul dokončit. Novinářům to dnes řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.