Vláda navzdory kritice schválila stavební zákon, HK vyzývá ke zřízení odborné skupiny

Hlavními principy jsou podle dřívějšího vyjádření Dostálové jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Nový stavební zákon schválen vládou! Velký krok pro budoucnost naší země. Děkuji všem, kteří pomohli... — Klara Dostalova (@DostalovaK) August 24, 2020

"Stavební zákon je příliš vážná věc na to, aby se z něj dělalo politikum a někdo se na něm zviditelňoval. Nový stavební zákon obnáší tisíce hodin práce úředníků, těch nejlepších právníků a desítek dalších odborníků. Ti nejlepší experti v Legislativní radě vlády věnovali zákonu desítky hodin času, vydali řadu doporučení, které jsme do zákona dopracovali, a jejich konečný verdikt zněl, že vládě doporučují zákon schválit. Takto odbornou materii musí přece posuzovat odborníci, ne politici," sdělila Dostálová ČTK.

Stavební zákon podle ní představuje tak jako každý zákon kompromis, u kterého nikdo nebývá beze zbytku spokojený. "Obzvláště ve stavebním právu se střetávají desítky zájmů, které jdou často proti sobě, důležité je proto nedívat se na zákon jen skrze své dílčí zájmy, ale vidět ho jako celek. Jako příležitost, která nás na poli povolování staveb může vytáhnout zpět do Evropy ze společnosti afrických států," uvedla dále Dostálová.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) při příchodu na zasedání vlády řekl, že MMR z jeho pohledu řadu připomínek k předpisu vypořádalo. "Stále zůstává přes 300 rozporů, ale stavební zákon je klíčová norma a dohodli jsme se, že to nechceme déle zdržovat," uvedl. Předpis podle něj "jde správným směrem". "Nemá cenu trávit další měsíce akademickou debatou, pojďme to poslat dál a v případě zákonodárného procesu se ten zákon dá ještě upravit," dodal. MMR je podle Hamáčka připravené úpravy zapracovat prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu.

Oslovené subjekty, kterých se zákon dotýká, se v hodnocení nové normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

Podle analytiků, které ČTK oslovila, nový stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita. Podle některých budou mít někteří účastníci řízení stále až příliš silné slovo.

HK vyzývá k zřízení odborné sněmovní skupiny ke stavebnímu zákonu

Hospodářská komora (HK) vyzývá vládu i opozici, aby ve Sněmovně zřídily skupinu, která se bude zabývat novým stavebním zákonem. S řadou ustanovení sice nesouhlasí, přesto chce, aby jednotlivé strany našly kompromis, který umožní zrychlit a zkvalitnit stavební řízení v zemi. HK to dnes ČTK sdělila ve své zprávě. Komora původně pomáhala s přípravou zákona ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), v červnu ho však podrobila kritice. Zákon dnes schválila vláda.

"Nynější varianta má mnoho výrazných změn, kvůli kterým by lidé a firmy museli další roky strpět pomalé povolání staveb. Pokud se ale politici nebudou snažit najít řešení, pak hrozí, že současný žalostný stav bude po další roky přetrvávat," uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Komora je podle něj připravena poskytnout pro případnou odbornou skupinu ve Sněmovně své odborné kapacity.

Podle HK nový stavební zákon nezavádí účinně vymahatelné lhůty, dokonce je zdvojnásobuje. Připomíná, že oproti verzi návrhu zákona z konce loňského roku MMR upustilo od záměru řešit povolování staveb na úrovni krajů. "Místo toho ustoupilo obcím, a tak mimo jiné zůstane zachována odborníky kritizovaná systémová podjatost úřadů, což je jen jeden z řady odklonů, kvůli kterým lze nový stavební zákon, který měl vyřešit jeden z největších problémů v zemi se zdlouhavým povolováním staveb, lze považovat jen za pouhou další novelu," uvedla dále komora.

Mezi další problémy nového zákona podle ní patří i to, že nezlepšuje situaci v přípravě územně plánovací dokumentace. "V zákoně totiž zcela chybí původní klíčový požadavek na stanovení veřejného zájmu, proces územního plánování zůstává zachován v současné přežité podobě. A to přesto, že jen tato kapitola narostla o desítky nových prázdných paragrafů oproti současnému stavu," doplnila předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK Hana Landová.

Podle Hospodářské komory by stavební zákon měl být srozumitelným, jasným a čitelným návodem pro stavebníky, kteří v něm mají zjistit, kde mohou umístit určitý druh stavby a jaké požadavky má stavba splňovat, aby byla povolena. Dále má zákon stanovit lhůtu, ve které stavebník dostane rozhodnutí o své žádosti, a také jasné a transparentní sankce za to, když jedná nezákonně. V neposlední řadě má přinést jasnou informaci o tom, kdo o jeho žádosti bude rozhodovat a kdy rozhodne.