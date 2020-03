Vláda rozhodla: Dvě speciální nemocnice, důchodci nad 70 let nemají vycházet

Vláda doporučila seniorům nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu z domovů. Zakázala obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle demografické ročenky v Česku žije přes 1,4 milionu lidí nad 70 let. V domovech pro seniory podle sociální ročenky žije kolem 35.000 osob.

Senioři by podle premiéra měli z domu odcházet jen kvůli návštěvě lékaře při neodkladné zdravotní péči. Vláda požádala samosprávy, aby starším lidem se zajištěním základních životních potřeb pomohly, a to včetně nákupu potravin a léků.

Zákaz vycházek v domovech pro seniory, postižené či se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi by měl platit po celou dobu stavu nouze v Česku. "Protože v pobytových sociálních službách se nacházejí nejvíce ohrožené skupiny obyvatel - zejména senioři a zdravotně postižení - vláda nově schválila zákaz vycházení mimo objekty či areály vybraných sociálních služeb. Toto omezení má snížit potenciální riziko dalšího přenosu nákazy koronavirem na personál či další uživatele těchto sociálních služeb," uvedlo ministerstvo práce.

Pro pacienty s koronavirem budou připraveny pražská Nemocnice na Homolce a brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Chystají tam lůžka s ventilátory, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním jednání vlády. Podle něj chce vláda zabránit tomu, aby se nákaza rozšířila do nemocnic, jako se to stalo v Itálii. Jedná také s výrobci plicních ventilátorů o dodávce 150 nových, jak se na zakázce vláda dohodla minulý týden.

Dosud se o nemocné starají pražská Nemocnice na Bulovce a vybrané krajské nemocnice.

Ve speciálně připravených nemocnicích by podle premiéra mělo být tři sta lůžek. "Tyhle dvě nemocnice by mohly mít kapacitu až 300 lůžek," uvedl. K přípravě dvou speciálních nemocnic se v úterý uskuteční jednání na ministerstvu zdravotnictví. Ministr zdravotnictví dnes také vydal výzvu k poskytovatelům péče, aby odložili neakutní péči. Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba novinářům odpoledne řekl, se nyní nemocnice musejí domluvit na postupné organizaci kroků, které k tomu povedou. Od sv. Anny budou jiné typy pacientů přemístěny.