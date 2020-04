Vláda schválila ošetřovné 80 procent zpětně od 1. dubna

Za první měsíc stonání dostávají nemocní zaměstnanci 60 procent základu příjmu. Od 31. do 60. dne - tedy druhý měsíc nemoci - pobírají 66 procent. Od třetího měsíce se vyplácí 72 procent. Stát nyní platí rodičům dětí do 13 let, kteří po uzavření škol zůstali s potomky doma, 60 procent základu příjmu. Stejně poskytuje i těm, kteří se po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci dostávají 424 korun na den.

Navýšení ošetřovného na 80 % jak kvůli uzavření škol, tak i pro nemoc. To dnes vláda schválila. A vyplácelo by se zpětně od 1. dubna. Schvalovací kolo teď rychle pojede dál, náš návrh posoudí příští týden @snemovna! #spolutozvladneme — Jana Maláčová (@JMalacova) April 17, 2020

Ministerstvo práce v podkladech k zákonu poukazuje na to, že uzavření škol a dalších zařízení trvá přes měsíc, řada rodin je na ošetřovném závislá a nižší příjem jim nestačí na pokrytí běžných výdajů na život. Týká se to hlavně samoživitelů a samoživitelek.

Podle podkladů by ošetřovné mohlo pobírat nejvýš 181.000 lidí. Výdaje na 30 dní by po zvýšení činily asi 3,5 miliardy korun. Při nynějším nastavení by částka na měsíc byla o 0,9 miliardy nižší.

Ministerstvo průmyslu počítá s pokračováním vyplácení ošetřovného živnostníkům. Podle mluvčí Štěpánky Filipové by resort měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit 1. května. Navýšení denní částky zatím nenavrhl.

Ministerstvo práce žádá o projednání ve stavu legislativní nouze. Zákon by se tak mohl schvalovat ve Sněmovně a Senátu zrychleně při prvním jednání. Vyšší částky navrhovaly už při schvalování ošetřovného na dobu nouze opoziční strany. Maláčová tehdy uvedla, že pokud by mělo být uzavření škol dlouhodobější, návrh na navýšení pak předloží sama.