Vláda schválila zapojení do programu EU na podporu kurzarbeitu

Země Evropské unie schválily záměr využít 100 miliard eur (2,7 bilionu Kč), tzv. nástroj SURE, na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity v důsledku koronaviru 19. května. Půjčky pro země podporující kurzarbeit budou k dispozici, až státy poskytnou záruky za úvěr, z něhož bude EK program financovat.

"Případná žádost o půjčku se strany ČR bude muset být zvážena až na základě vyhodnocení konkrétních úvěrových podmínek. S ohledem na tematické oblasti, které program SURE podporuje, by podání případné žádosti o úvěr vyžadovalo, kromě zapojení MF, rovněž spolupráci ze strany resortů MPSV a ministerstva zdravotnictví," uvádí materiál.

Půjčky budou poskytovány v eurech a mají být podloženy zárukami od všech členských států EU za 25 miliard eur. V případě ČR by záruka činila 375 milionů eur (zhruba deset miliard korun). Poskytnutí záruk ze strany všech členských států je přitom nutnou podmínkou pro spuštění nástroje. Komise nicméně konstatovala, že riziko použití dodatečných záruk členských států považuje za velmi nízké.

V případě ČR by bylo podle materiálu možné program EU využít na úhradu výdajů vzniklých v programech Antivirus, které konvergenční program ministerstva financí vyčíslil na 54,5 miliardy korun za období od poloviny března do konce května. Peníze by také bylo možné využít na příspěvky OSVČ, které konvergenční program vyčíslil na 31,1 miliardy korun za období od 12. března do 8. června. Ve zdravotnictví jsou pak pro půjčku uznatelná opatření na snížení zdravotních rizik při výkonu zaměstnání, ochranné prostředky, testování, časté čištění nebo dezinfekci. Naopak do půjčky nelze zahrnout obecné výdaje na zdravotní péči.

Řada členských zemí včetně České republiky po březnovém vypuknutí krize způsobené šířením koronaviru sáhla k podpoře kurzarbeitu, což je práce se zkrácenou pracovní dobou a s příspěvky státu na mzdy. Má to pomoci udržet práci zejména zaměstnancům ve firmách postižených omezeními souvisejícími s pandemií.

Tzv. program SURE je jednou ze tří částí prvního balíčku záchranných stimulů. Ministři financí unijních zemí už dříve schválili využití záchranného fondu eurozóny ESM. Dále také jednali rovněž o garancích v celkové výši 200 miliard eur, které podle návrhu EK poskytne Evropská investiční banka (EIB).