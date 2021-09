Vláda v pondělí projedná rozpočet na příští rok se schodkem přes 376 miliard

Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo na 1543,3 miliardy korun a výdaje na 1919,9 miliardy korun. Rozpočet musí vláda do konce měsíce poslat do Sněmovny. Ta ho ale v současném složení už zcela jistě neschválí. Vláda tak bude muset po volbách rozpočet znovu projednat a předložit nové Sněmovně.

Před schválením rozpočtu bude muset vláda ještě rozhodnout také o tom, zda a o kolik navýší příští rok platy státních zaměstnanců. Nárůst o inflaci navrhuje hnutí ANO, přičemž premiér Andrej Babiš v pondělí po jednání tripartity zmínil 1400 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) trvá na navýšení o 3000 korun. Odbory jsou pro tento návrh, nebo pro růst o šest procent. Zaměstnavatelé s paušálním přidáním nesouhlasí. Podle prezidenta Miloše Zemana je navýšení platů státních zaměstnanců o inflaci v rámci rozpočtu na příští rok maximum možného.

Ohledně důchodů ministerstvo práce a sociálních věcí na počátku září informovalo, že průměrná penze by se měla zvednout celkem o 805 korun měsíčně. Materiál má vláda rovněž na programu svého pondělního jednání. Podle MPSV by si všichni důchodci v Česku od ledna mohli polepšit minimálně o 650 korun měsíčně. Z toho 350 korun by mohlo činit navrhované zvýšení solidární části penze po zákonné valorizaci a zbytek představuje už schválené dodatečné přidání 300 korun. Další růst pak bude záviset na odpracované době a výši odvodů. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června téměř 2,86 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Průměrný starobní důchod dosahoval 15.385 korun.

Daňové příjmy rozpočtu by měly být příští rok 701,1 miliardy korun. V červnovém materiálu MF počítalo s 679,6 miliardy korun. Letošní rozpočet počítá s daňovými příjmy 635,9 miliardy korun. Například z DPH by měl získat 307,9 miliardy korun. "Meziročně tak dojde k nárůstu inkasa o 20 miliard Kč. Růst inkasa bude způsoben pozitivním ekonomickým vývojem a předpokládaným oživením cestovního ruchu," uvádí materiál.

Původní červnový návrh rozpočtu počítal se schodkem rozpočtu 390 miliard korun a s příjmy o 57,6 miliardy nižšími. Výdaje v červnu ministerstvo financí navrhovalo proti současné verzi o 44,2 miliardy korun nižší. Ministerstvo zároveň v novém návrhu zvýšilo ve srovnání s letošním schváleným rozpočtem, který počítá se schodkem 500 miliard korun, výdaje většině kapitol. V červnovém návrhu přitom počítalo u většiny kapitol s meziročním poklesem výdajů.

"Ministerstvo financí předpokládá, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2022 a střednědobý výhled na léta 2023 a 2024 bude upraven podle výsledků jednání vlády ČR, včetně doladění vnitřní konzistence, vazeb a metodické správnosti rozpočtů kapitol a dalších příloh rozpočtové dokumentace," uvádí materiál na vládu.