Vláda zatím nepočítá s tím, že by od ledna zvýšila platové tarify zaměstnancům

Ostatním profesím se má suma na platy navýšit o čtyři procenta, peníze mají ale putovat jen do odměn. Novinářům to po jednání s odborovými předáky řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Odboráři s tím nesouhlasí. Žádají aspoň část prostředků do tarifů.

Podle informačního systému o průměrném výdělku veřejný sektor zaměstnával letos v prvním pololetí 651.200 lidí. Průměrný plat činil 43.093 korun hrubého. Odměny, příplatky a náhrady tvořily celkem 30,3 procenta výdělku.

"Vláda nepřistoupila k dalšímu navýšení tarifů, ale k navýšení celkového objemu platů... Nebyl žádný velký spor, co se týče celkového objemu platů. Rozcházíme se v názoru, jestli dát více do tarifů. Odbory by do tarifů chtěly všechno, my jsme nedali do tarifů od 1. ledna nic," uvedl Stanjura. Podle něj se proti srpnové verzi navrhovaného rozpočtu na příští rok suma na výdělky zvedá o 19 miliard korun. Ozbrojené složky mají v roce 2023 mít o osm procent peněz víc než letos, ostatní profese o čtyři procenta, uvedl ministr financí.

Odboráři žádají aspoň část peněz do tarifů. "Jsme nespokojeni. Situace není dobrá. Vláda trestá zaměstnance. Výsledek může být až katastrofální. Nejedná se o garanci v tarifech, ale jen o odměny," řekl po jednání šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Předákům vadí také rozdílné navýšení částky u bezpečnostních sborů a ostatních profesí.

Odbory požadovaly kvůli inflaci přidání už pro letošek. Prosadili navýšení tarifů od září jen pro pracovníky, jimž se letos v lednu plat nezvedl. Pro všechny profese žádali předáci od ledna stejný růst tarifů jako pro bezpečnostní sbory. Školský svaz chtěl navýšení sumy na výdělky učitelů a nepedagogů celkem o 15 procent.

Podle poslední predikce ministerstva financí ceny za letošek vzrostou v průměru o 16,2 procenta a příští rok o 8,8 procenta. Suma na platy by se měla podle srpnových odhadů zvýšit v roce 2023 o 7,9 procenta.

Vystoupení Stanjury a Středuly před novináři skončilo slovní potyčkou. Na přístupu k odměňování se neshodli. Odborář označil odměny za "ksichtovné", které vedoucí uděluje podle oblíbenosti zaměstnanců. Podle šéfa stání pokladny tak odboráři říkají, že nadřízení nejsou schopni posoudit výkon zaměstnanců a ohodnotit ty nejlepší. Podle Středuly je ministr nezkušený a odbory na rozdíl od něj posuzují odměňování už několik desítek let. "Každý krok, který uděláme směrem k odborům, je vyhodnocen jako nedostatečný," posteskl si pak Stanjura.