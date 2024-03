Minimální mzda by měla odpovídat 45 procentům průměrné mzdy. Návrh posoudí vláda

Minimální mzda by podle serveru České noviny měla být vypočítávána jako násobek odhadované průměrné mzdy na příští rok a koeficientu, který berou v úvahu kupní sílu, životní náklady, úroveň výdělků a produktivitu, stanovený na období dvou let vládou.

Namísto osmi úrovní zaručených mezd podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce, novela navrhuje snížit jejich počet na čtyři. Ministerstvo financí však má výhrady a navrhuje úplné zrušení zaručené mzdy.

Směrnice EU, která upravuje minimální mzdy, doporučuje minimální mzdu na 60 procentech mediánu hrubé mzdy nebo na 50 procentech průměrné hrubé mzdy. Od ledna se minimální mzda zvýšila na 18 900 korun a podle ministerstva práce odpovídá 41,1 procentům průměrného hrubého výdělku.

Ministerstvo práce navrhuje, aby novela začala platit od letošního července, což by umožnilo stanovit částky minimální a zaručených mezd pro příští rok. Koeficient by určovala vláda na následující dva roky, přičemž by se mohl upravit v případě podstatných změn ekonomických podmínek.