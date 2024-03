Minimální mzda je od ledna 2024 vyšší. Ministerstvo má stanovený jasný cíl

Do konce loňského roku činila minimální mzda 17 300 korun, hodinová sazba tak byla 103,80 Kč. V průběhu prosince rozhodla Fialova vláda o jejím navýšení od začátku nového kalendářního roku.

Jak uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí na webu, s účinností od 1. ledna 2024 byla minimální mzda zvýšena o 1600 korun na 18 900 korun. Momentálně činí hodinová sazba 112,50 Kč.

Podle ministerstva je cílem do pěti let dosáhnout poměru minimální k průměrné mzdě ve výši 45 %. Průměrná mzda činila v loňském roce 43 341 korun, v meziročním srovnání byla o více než tři tisíce korun vyšší. Reálně se však snížila o téměř tři procenta kvůli zvýšení spotřebitelských cen. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)

Nejvíce rostla průměrná mzda v odvětvích těžba a dobývání, ubytování, stravování a pohostinství a zásobování vodou. Medián mezd činil 39 685 korun a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o rovných šest procent. Čtyři pětiny zaměstnanců pobíraly mzdu mezi 20 073 Kč a 74 654 Kč.