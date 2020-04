Vláda zrušila zákaz volného pohybu osob. Otevřela hranice a některé školy

Vláda zakázala volný pohyb osob od 16. března. Výjimkou byly cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Od pondělí se také otevřou vysoké školy pro všechny studenty. Vláda o tom dnes rozhodla v krizovém opatření, řekl novinářům po zasedání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od tohoto pondělí byly vysoké školy otevřené v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Mělo to znamenat možnost konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Vojtěch dnes řekl, že i v případě vysokých škol kabinet postupuje ve svém plánu postupného rozvolňování opatření přijatých kvůli šíření nového typu koronaviru. "V krizovém opatření se od 27. dubna umožňuje účast ve všech ročnících vysokých škol, už to není pouze ten poslední, jak to bylo definováno původně," řekl ministr.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou kvůli nemoci covid-19 od 11. března zavřené do odvolání. Od 13. března je zakázaná také osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách, jazykových školách či zájmových kroužcích. Školy by se podle plánu vlády už do konce školního roku naplno otevřít neměly. Stát je plánuje otevírat postupně.

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci od půlnoci 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po zasedání vlády uvedl, že po uvolnění zákazu pohybu bude moct vycestovat každý, po návratu bude ale nutné prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nebo jít na dva týdny do karantény. Pro pendlery, kteří musejí překračovat hranice každý den, bude povinné předkládat negativní test každých 14 dnů.

Pro lidi, kteří vycestují, má při návratu platit, že se budou muset prokázat maximálně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus.

Uvolnění z podmínky se týká přeshraničních pracovníků, kteří dosud museli zůstávat za hranicemi déle a pak je čekala karanténa. Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a také pracovníky integrovaného systému zůstanou zachovány.

"U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin," uvedlo ministerstvo vnitra.

Usnesení také rozšiřuje kategorie cizinců, kteří mohou do ČR vstoupit. Nově mohou za určitých podmínek přicestovat občané EU za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studenti vysokých škol ze zemí EU.