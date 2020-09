Rezignace Vojtěcha? ANO chce odvést pozornost od korupční kauzy, říká pro EZ Richterová

Dostává se pod tlak. Hnutí ANO neprožívá idylické období a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová si je toho vědoma. Kromě kauzy Stoka vládní hnutí trápí podle posledních předvolebních průzkumů i pokles preferencí. „Procenta jim padají dolů, a tak Vojtěchovo odstoupení chápeme tak, že se před krajskými volbami hodí ukázat na někoho jako na obětního beránka, protože situace s koronavirem se nevyvíjí dobře,“ konstatuje pro EuroZprávy poslankyně, která je členkou Výboru pro zdravotnictví.

Rodačka z Českých Budějovic považuje za klíčové, aby se premiér Andrej Babiš v souvislosti s koronavirovou pandemií začal řídit predikcemi, jak se situace bude vyvíjet. „Za nejdůležitější považuji, aby se změnilo chování předsedy vlády,“ apeluje Richterová a připomíná, že bohužel to byl ministerský předseda, který promarnil celé léto. „ S odborným týmem měli několik měsíců , konkrétně červen, červenec a srpen, na přípravu druhé vlny, která byla velmi pravděpodobná a reálná. A v pátek v televizi naznačí, že kdyby byl býval věděl, že nastane, pak by se připravil lépe, což je v jeho postavení absurdní,“ obouvá se do ministerského předsedy.

Místopředsedkyně Pirátů, stejně jako její straničtí kolegové, kritizuje načasování okamžiku, kdy bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že odstupuje z postu šéfa resortu. „Načasování jeho rezignace je šílené. Odstoupí v okamžiku velké krize a v momentě, kdy je potřeba doplnit personální kapacity pro testování a trasování,“ říká místopředsedkyně Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí a připomíná, že testování a trasování bude patrně probíhat v součinnosti za pomoci armády a možná i policie.

Vládu vyzývá, aby v nynější složité situaci táhla za jeden provaz. „Je potřeba dohodnout se v rámci všech ministrů na dalších opatřeních, aby se nezavřela ekonomika, což si za Piráty vůbec nepřejeme.“ Podle Richterové bude ale zapotřebí omezit společenský kontakt. „A zvládnout ochranu obyvatelů, kteří jsou k infekci náchylnější. Přepřahat koně, jak se říká, v této době, nepůsobí vůbec rozumně,“ je přesvědčena pirátská politička.