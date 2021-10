Volby do Sněmovny místy dosahují až 70% účasti

Ve volbách do Sněmovny hlasovalo do dnešních 11:00 často více než 50 procent oprávněných voličů, někde se účast dostala k 70 procentům. Některé okrsky třeba v Karlových Varech hlásí již nyní větší zájem než v minulých volbách před čtyřmi lety. Vyplývá to z aktuálních informací ČTK od krajských úřadů a radnic. Volby nedoprovázejí žádné výraznější problémy, objevuje se nedodržování povinného zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru. Oznámení o možném kupčení s volebními hlasy prošetřuje policie na ubytovně ve Slaném. Volební místnosti se uzavřou ve 14:00.