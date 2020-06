Volební průzkum: ČSSD uspěje jen ve třech krajích, straně zavařil Zimola

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podle stranických průzkumů, které si zadala sociální demokracie, by ČSSD do krajských voleb překročila pětiprocentní hranici v Jihočeském a Pardubickém kraji a na Vysočině. V jižních Čechách by mohla získat mezi sedmi a deseti procenty. Kvůli novému hnutí Změna 2020, za nímž stojí bývalý hejtman Jiří Zimola, odchází z jihočeské ČSSD desítky členů. Novinářům to dnes řekli zástupci ČSSD.