Výměna čínského velvyslance? Šéf Senátu Vystrčil na návrhu trvá, chce dál jednat

Vystrčil také uvedl, že s ohledem na doporučení zrušit všechny cesty do ciziny kvůli šíření nového typu koronaviru nyní neplánuje cestu na Tchaj-wan, i když mu její uskutečnění opakovaně doporučil senátní zahraniční výbor. "Cesta na Tchaj-wan je odložena. Až přijde čas a nebude potřeba se zabývat, podle mého názoru, nyní mnohem důležitějšími věcmi, tak předpokládám, že se k tématu Tchaj-wan vrátíme," řekl.

„Přesto spokojen nejsem. Je správné nadále jednat o výměně čín. velvyslance. ČR si za jeho chování zaslouží omluvu."

Zeman by měl podle Vystrčila ze stejného důvodu zrušit návštěvu Číny. "Dávali jsme mu poměrně důrazná doporučení a pan prezident se rozhodne podle toho, jak uzná za vhodné. Pokud by to bylo v mé moci, tak já bych zakázal panu prezidentovi cestu do Číny. Bohužel to možné není," komentoval Vystrčil středeční schůzku na Hradě. Zeman chce na summit zemí střední a východní Evropy s Čínou, který má být v polovině dubna v Pekingu.

Vystrčil zopakoval, že při hlasování čtyř nejvyšších ústavních činitelů o části prohlášení ve vztahu k Číně "prohrál 3:1", neboť proti byl i předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podle Vystrčila během schůzky změnil názor v otázce odvolání velvyslance. "Jsem nadále přesvědčen o tom. že je potřeba a správné, abychom jednali o výměně čínského velvyslance a abychom také jednali to tom, že si ČR za chování čínského velvyslanectví zaslouží omluvu," řekl. Zemana a Petříčka požádá o schůzku a bude s nimi chtít mluvit o činnosti čínského velvyslanectví.

Čínská ambasáda předala v lednu Hradu dopis, kde hrozila postihem tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) i českým firmám v Číně za cestu na Tchaj-wan. Proti dopisu a jeho výhrůžnému tónu se ohradila řada politiků. Nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními.

Vystrčil se podle svých slov nedozvěděl, kdo dopis adresovaný prezidentské kanceláři přijal. "Dle informací, které mi byly sděleny, ten dopis ani pan prezident nečetl. Kdo ho na Hradě četl, to jsem se nedozvěděl," uvedl. Dopis s razítkem čínské ambasády, který prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy, dostal Kubera během novoročního oběda na Hradě.