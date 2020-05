"Nedoporučuji platit daně." Kalousek se naštval na Babiše a Zemana, Čechům poslal důrazný vzkaz

Miroslav Kalousek dal opakovaně najevo, že se mu nelíbí chování vlády v koronakrizi. Ve své kritice si vzal na paškál nejen premiéra a některé další členy vlády, ale i prezidenta Miloše Zemana. Využil k tomu fotku, která vnikla u příležitosti pravidelné schůzky krizového štábu s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Kromě Zemana je na snímku i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Oba na sobě mají červené svetry.

„Dva svetry rudé, dvě vyžraná břicha. Co s námi bude? Mlč a buď zticha, chceš-li svůj příděl podruhů. Mlč a raduj se, soudruhu,“ veršuje na svém facebookovém profilu šéf poslanců TOP 09.

Nelíbí se mu ani to, že by měla Zemanova kancelář v době krize dostat více peněz. „Všichni podnikatelé, z jejichž daní veřejná sféra žije, trpí existenční úzkostí. Firmy dramaticky snižují své náklady, aby přežily. Na rozpočtovém výboru poslanci vládní koalice právě schválili rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na rok 2021, kde se výdaje zvyšují. Jako by žádná krize nebyla a čekal nás růst,“ uvedl Kalousek.

Negativně se vymezil také vůči snaze kabinetu Andreje Babiše prosadit ve stavu nouze novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. „'Protikorupční vláda' předkládá ve stavu legislativní nouze superkorupční návrh: 'Zhasněte, chceme krást rychleji!' Pokusíme se tomu zabránit. Pokud by to vládní koalice přece jenom schválila, nedoporučuji nikomu platit daně. Financovat organizovaný zločin je trestné,“ apeluje na občany politik, který v minulosti sám stál v čele rezortu financí.

To ale není to jediné, co Čechům vzkázal. „Vážení spoluobčané. Premiér Andrej Babiš Vás nabádá, abyste věřili v budoucnost a utráceli. Nevěřte mu. Nejde mu o Vás, ale o DPH z každého Vašeho nákupu. Neutrácejte a šetřete na příští těžké dny. Koneckonců M. Benešová tvrdí, že „každý má mít vatu na tři měsíce“. Poslechněte ji,“ radí občanům Kalousek.

Navíc se pochlubil novou rouškou, kterou dostal darem. Je na ní vepř v rudých trenýrkách, které se staly jakýmsi symbolem Miloše Zemana. Obří červené trenýrky, které v roce 2015 vyvěsila na Pražském hradě skupina Ztohoven, nechal prezident spálit v polovině června 2018. „Od své věrné voličky jsem dostal několik vkusných a vzdušných roušek. Mám si ji vzít i do sněmovny?“ rýpnul si Kalousek.