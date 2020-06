Vznikne šik proti Babišovi? STAN jedná o "koalici" stran před volbami 2021

"Zcela souladu s výzvou spolku Milion chvilek pro demokracii hodláme do roka a do dne, tedy do letošního listopadu, přijít s vizí pro postup v parlamentních volbách 2021," uvedl Rakušan. Cílem hnutí je podle něj postavit volební projekt, který se nerozpadne pod tlakem průzkumů, strachu z volebního výsledku, ale ani uspěchaností.

O vytvoření předvolebního bloku demokratických stran Rakušan hovořil už loni v létě. Uvedl tehdy, že by mělo smysl, kdyby se spojily alespoň čtyři subjekty. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek tehdy poznamenal, že před minulými parlamentními volbami v roce 2017 jeho strana vyzvala k podobnému kroku.

Předseda ODS Petr Fiala loni ČTK sdělil, že jeho strana chce jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se ke kooperaci před volbami stavěl zdrženlivě, větší smysl viděl v povolebním vyjednávání. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v lednu několikrát zmínil, že spolupráci brání legislativní a technické překážky.

Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář na úterní demonstraci v Praze zdůraznil, že opoziční strany musí ukázat, že mohou přinést pozitivní změnu a může se s nimi počítat. Ze strany opozice to ale podle něj zatím není "žádná sláva".

"Za týden se sejdeme s lídry opozičních stran, abychom zjistili, co chystají a jak jim s tím můžeme pomoci. Pokud existuje naše silná stránka, je to schopnost zmobilizovat společnost. Využijeme ji, abychom spojili co nejvíce lidí ve společném úsilí pro změnu. " pic.twitter.com/Kr9xNrHEky — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) June 9, 2020

Minář varoval před tím, že pokud se nic nezmění, sněmovní volby dopadnou podobně jako před třemi lety. V nich jasně zvítězilo hnutí ANO.