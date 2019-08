Zaorálek ministrem kultury? Jandák ho zhodnotil a promluvil o zániku resortu

Poté, co padla možnost, že se ministrem kultury stane Michal Šmarda, nejspíš řadu lidí překvapilo, že novým nominantem ČSSD na uvolněný post se stal Lubomír Zaorálek, kterého mají občané zafixovaného jako člověka, který se orientoval především na zahraniční politiku. Dlouholetý místopředseda strany však zkušenosti s kulturou má.

Po ukončení studia na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita) totiž pracoval v Československé televizi Ostrava jako dramaturg, podílel se např. na seriálu Velké sedlo, v němž shodou okolností hrál jeho stranický kolega a předchůdce na ministerstvu kultury Vítězslav Jandák.

Vítězslav Jandák /ČSSD/ | foto: Lukáš Henzl, EuroZprávy.cz

Jandák v rozhovoru pro Blesk Zprávy vyjádřil názor, že Zaorálek bude lepším ministrem kultury, než zahraničí. Zavzpomínal přitom i na spolupráci na natáčení seriálu. „Věděl jsem o něm, že je to velký šéf a že se ho trošku bojí, ale nestýkali jsme se tolik,“ řekl serveru.

„Dneska už se ho nikdo bát nebude. V této zemi si už neváží nikdo nikoho, v tomhle liberálním chaosu je to už v podstatě jedno,“ tvrdí Jandák, podle kterého by ministerstvo kultury mohlo klidně zaniknout.

„Je to ministerstvo, když to řeknu na plný pecky, úplně zbytečné. Tím se neměří kultura národa,“ vysvětlil svůj postoj. „Kultura je kumšt a umění není o ministerstvu. Ministr tam není od toho, aby říkal umělcům, co mají dělat. Já moc nemám rád úřady, víte, a přijde mi, že na to, jak jsme malá země, máme moc úřadů a ministerstev,“ dodal.