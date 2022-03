Zeman dnes telefonicky hovořil s Čaputovou, poděkovala za solidaritu

"Prezident republiky Miloš Zeman ve středu dne 16. března 2022 telefonicky hovořil s prezidentkou Slovenské republiky Zuzanou Čaputovou. Prezidentka Slovenské republiky poděkovala za solidaritu České republiky, která vyšle vojenský kontingent v rámci alianční odpovědi na ruskou agresi proti Ukrajině," napsal v tiskovém prohlášení, které má server EuroZprávy.cz k dispozici, Ovčáček.

Cílem mise je posílit obranu východního křídla NATO kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Čeští vojáci budou velet jednotce, která bude umístěna ve vojenském obvodu Lešť na Zvolensku.

Jednotka v počtu kolem 2000 vojáků bude podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) aktivována v nadcházejících týdnech. Česko do ní vyšle na 400 vojáků, Slovensko 300. Zapojí se do ní také vojáci z USA, Polska či Německa. Podobná společná uskupení vzniknou i v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Mandát umožňuje vyslat až 650 vojáků na Slovensko, a to v období až do 30. června 2023. Černochová uvedla, že do alianční jednotky odjede asi 400 vojáků, zbytek mandátu je určen jako rezerva pro střídání vojáků.