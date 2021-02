Zeman se Schillerovou se shodli, že nelze uzavřít průmysl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se na dnešní schůzce shodli, že v rámci zpřísňování opatření proti šíření pandemie není možné uzavřít průmysl a průmyslové podniky. Po schůzce to novinářům řekla Schillerová. V souvislosti s nouzovým stavem uvedla, že je právně i politicky jediné správné řešení požádat o prodloužení nouzového stavu. Pokud by to Sněmovna nechválila, tak vláda zváží vyhlášení nového nouzového stavu.