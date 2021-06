Zeman stále považuje odchod z Afghánistánu za chybu, kterou je třeba napravit

Prezident připomněl, že o Afghánistánu nedávno jednal summit Severoatlantické aliance. Spojenci se chtějí ze země stáhnout do poloviny září. "Já osobně to stále považuju za chybu, kterou musíme napravit dříve, než se nám vymstí," uvedl prezident. "Odchod vojsk ale rozhodně neznamená opuštění politického bojiště. Naše angažmá v zemi, včetně ztráty lidských životů, mělo smysl," poznamenal.

Spojenci by proto podle něj neměli dopustit, aby se z Afghánistánu opět stalo útočiště teroristických skupin.To podle Zemana reálně hrozí, když se uváží poslední vývoj v zemi.

Odchod z Afghánistánu podle něj umožňuje ujasnit si priority českého vojenského angažmá ve světě. "Česká republika musí být připravena přispívat k boji proti teroru od Blízkého východu po Afriku," poznamenal. Čeští vojáci by podle něj měli působit v misích NATO, EU i účelově vzniklých koalic. Připomněl české působení v Mali a ochotu navýšit počet vojáků například v Iráku.

Zeman také podpořil růst investic do obrany, a to jak objemově, tak i kvalitativně. "Armáda České republiky se musí připravit na konflikty budoucí, nikoli minulé, čemuž musí odpovídat její akvizice," poznamenal. Investice podle něj musí směřovat do moderní výzbroje.