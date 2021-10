Zemana navštívil v nemocnici Klaus, hovořili spolu 50 minut

Klaus chtěl Zemana povzbudit. "Je to výraz mé loajality vůči někomu, koho znám půl století a kdo mi dnes připadá naprosto osamocený," řekl. Se Zemanem si povídali, politiku podle Klause moc neřešili. "Po pány Vystrčily a Fischery vytvořené atmosféře v naší zemi jsem vůbec neočekával, že je prezident schopen vést se mnou dlouhých padesát minut normální konverzaci," uvedl Klaus.

Nemoc podle bývalého prezidenta Zemana oslabila a posunula jeho priority a témata, kterými se zabývá. "Více mluvil o svém zdraví než o svých politických protivnících. Ale toho, kdo jsou jeho političtí protivníci, si je velmi dobře vědom," podotkl Klaus.

Domnívá se, že Zeman si z nemocnice nemůže být vědom všeho, co se kolem jeho osoby venku děje. Z jednotky intenzivní péče není podle Klause možné vidět všechny souvislosti, natož jejich hloubku. "O to méně může rozklíčovat podivné hry, které za zdmi nemocnice rozehrávají senátní nedočkavci. Míru nenávisti, která vůči jeho osobě vzniká, nechápe. Nemyslím ale, že je to ztrátou soudnosti," dodal Klaus.

Podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu dosud Pražský hrad ani nemocnice nezveřejnily. Predikci prezidentova stavu si ale z ÚVN vyžádal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zástupci nemocnice Senátu v pondělí sdělili, že prezident v současné době nemůže vykonávat žádné pracovní povinnosti, dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu je "hodnocena jako krajně nejistá". Politici proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny podle článku 66 ústavy.