Václav Klaus kvůli euru školí "laika" Pavla. Mluví o obrovském útoku na Česko

Klaus svolal s kolegy z institutu na čtvrteční 11. hodinu tiskovou konferenci v hotelu Esplanade v Praze, kde hodlá reagovat na zesílený politický tlak ze strany některých vysokých ústavních činitelů v otázce přijetí eura.

"Václav Klaus s týmem IVK představí vážné politické i ekonomické argumenty, které vyvrací optimistické proklamace některých politických a lobbistických struktur volajících po urychleném přijetí společné evropské měny euro a vzdání se české národní měny, a tím i ekonomické suverenity země," uvádí se v anotaci na webu institutu.

Exprezident se nicméně už postavil proti přijetí jednotné evropské měny v diskuzním pořadu 360° na stanici CNN Prima News. Prezidenta Pavla i ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) označil za laiky. "Měnová otázka je nesmírně těžká," zdůraznil a podotkl, že v Česku k tématu neprobíhá veřejná ani odborná diskuze.

"To vystřelení z děla Pavlem a Dvořákem padlo ve chvíli, kdy oba tito pánové už dostali na stůl společný materiál ministerstva financí a České národní banky, ve kterém se říká: s eurem nic nedělejme," připomněl bývalý premiér a federální ministr financí.

Přijetí eura by podle Klause bylo fatálním krokem pro českou ekonomiku i společnost. "Nalijme si čistého vína, je to obrovský útok na český stát. Všichni to víme," poznamenal někdejší prezident, jehož překvapilo, že Pavel zařadil právě toto téma do novoročního projevu.

"Pro všechny občany České republiky to byl blesk z čistého nebe. Něco takového nikdo z nás od novoročního projevu neočekával, a zejména ne od člověka, který s ekonomickými otázkami nemá vůbec nic společného," dodal Klaus.