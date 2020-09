Změna emisního cíle musí být výsledkem odborné debaty, míní Brabec

Zásadní změna cíle snížení emisí skleníkových plynů nesmí být žonglováním s čísly, ale výsledkem široké odborné debaty, která ještě v mnoha oblastech nezačala. Na dotaz ČTK k dnešnímu vyjádření předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, podle které by Evropská unie měla do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 procent proti stavu z roku 1990, to uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent.