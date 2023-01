Před 25 lety byl Václav Havel podruhé zvolen prezidentem ČR

V hlasování na historicky první společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu 20. ledna 1998 ve Španělském sále Pražského hradu se o prezidentský úřad ucházeli tři muži - tehdejší prezident Václav Havel, komunisty navržený astrofyzik Stanislav Fischer a předseda republikánů a poslanec Miroslav Sládek. Ten se však volby nemohl zúčastnit, neboť byl v souvislosti s obviněním z rasové a národnostní nesnášenlivosti ve vazbě.

Volba byla dramatická. V prvním kole dostal Havel ve Sněmovně 91 a a Senátu 39 hlasů, Fischer 26 a pět, Sládek 22 a jeden. Do druhého kola postoupil jen Havel, ve sněmovně získal 99 hlasů a v Senátu 47 hlasů - zvolen byl rozdílem jediného hlasu. Ještě dramatičtější byla ale dohra hlasování. Na hrubý výpad republikánského poslance Jana Vika proti Havlovi po slavnostním vyhlášení výsledků reagovala prezidentova manželka Dagmar tak, že dvakrát zapískala na prsty. "Proti tomu, co zaznívalo z úst některých poslanců, mám pocit, že jsem to nepřepískla," prohlásila za několik dní v tisku.