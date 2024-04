Týdenní výhled filmů: Návrat Krotitelů duchů, nástrahy učitelských autorit nebo sicilská retro queer romance

Dubnová smršť premiér pokračuje s dalšími osmi čerstvými tituly, většina z nich z festivalového pole. Tady Havel, slyšíte mě? uvedený na v regionech stále probíhajícím Jednom světě je intimním portrétem prvního prezidenta samostatné České republiky. Zachycuje jej v poslední fázi jeho života, jako s nemocí a chřadnoucími silami zápasícího muže. Portrétuje jej především jako člověka a ukazuje úskalí i jistou krásu stáří, jemuž se jen stěží vyhneme. Dalším dokumentem je EOS: Malby moderních zahrad – Monet až Matisse, z pravidelného cyklu Exhibition on Screen, jenž do kin přináší příběhy ze světa výtvarného umění. Tentokrát erudovaným i poetickým způsobem rozpitvá impresionistické možnosti krajinomalby a plenéru. Tradičně skrze takzvané mluvící hlavy vystoupí restaurátoři a odborníci, kteří v kombinaci s pečlivě a detailně nasnímanými obrazy nabídnou celistvý vhled do dané problematiky. Ostatní filmy z cyklu si můžete pustit v rozsáhlé kolekci na portálu DAFilms.

Speciálního uvedení se dočká další z řady hudebních filmů, tentokrát z ranku populárního k-popu. Suga | Agust D Tour 'D-Day' The Movie nabízí výživné turné i portrét člena korejské kapely BTS poté, co se vydal na sólovou dráhu. Mamutí sestřih činí 25 koncertů, 10 měst a dav okolo 300 tisíc příznivců. Strhne vás jak muzikou, tak pozitivní energií. Prvního distribučního uvedení do českých kin se dočkává vůbec první film animátorské legendy Hajao Mijazakiho Lupin III: Cagliostrův hrad. Dobrodružný snímek s imaginativním výtvarnem sleduje věhlasného lupiče, jenž se chystá na konec kariéry. Jeho poslední velká loupež se však změní v katastrofu, když zjistí, že namísto tučného balíku peněz z banky odnesl padělané bankovky. Podvodník se vydává na cestu podvodu, což ho přivede k rekapitulaci svých hodnot. Dynamická a barevná zábava v mnohém trumfne i Indiana Jonese a ani 45 let od premiéry neztratil nic na své půvabnosti a hravosti.

Návrat zažívá i resuscitovaná série o oblíbených likvidátorů nadpřirozených entit. Krotitelé duchů: Říše ledu navazují na předchozí díl s podtitulem Odkaz, za nímž stál Jason Reitman –⁠⁠⁠⁠⁠ syn tvůrce původních Krotitelů Ivana Reitmana. Tentokrát zůstal pouze u scénáře a režii přenechal kolegovi Gilu Kenanovi. Novinka se odehrává v prostředí promrzlého New Yorku, jehož nepříznivé klima zapříčiní mystický artefakt. Protagonisté se tak musí spojit se starou gardou, která aktuálně operuje v tajné laboratoři. V dobrodružné náladě se ponese i drama z kategorie “pejskovských” filmů Nezlomní. Mark Wahlberg se převtělil do role veterána vytrvalostních závodů, jehož čeká poslední štace. Při vyčerpávajícím běhu latinskoamerickou džunglí se potká s toulavým čtyřnohým společníkem. Vytvoří se mezi nimi speciální poutu, díky kterému přesáhnou hranice lidských možností.

Intimní retro queer romancí je italské drama Ohňostroje, zasazené do esteticky rozmanitých 80. let. Tematizuje lidské předsudky a nevraživost na příběhu dvou chlapců, jejichž čisté lásce brání homofobní prostředí sicilské vesnice. Jeden z nich prošel coming outem, druhý svou sexualitu teprve objevuje. Empatický i bolestivý příběh na základě skutečných událostí je režijním debutem dosavadního herce Giuseppe Fiorella. Posledním přírůstkem je v Cannes uvedené drama s prvky černého humoru Club Zero od přední rakouské režisérky Jessicy Hausner. Ta tematizuje mrazivé možnosti manipulace a nebezpečí davové psychózy. Mikrosvět vykresluje nově příchozí učitelku, která studenty učí novým stravovacím návykům a udržitelnému stylu života. Ze zpočátku ušlechtilých úmyslů se začne stávat nebezpečné pouto zrcadlící destruktivní sílu autorit. Vše v syrovém formálním hávu a znepokojivě žlutých uniformách, jež třída nosí.

Novinky na VOD

Tvůrčí skupina televize Nova poté, co do širokého vysílání uvedla stylizovaný seriál Iveta, rozšířila svou originální tvorbu platformy Voyo i o třídílný dokument Málo mě znáš. Ten se Ivetě Bartošové věnuje pohledem vyhýbajícím se zpěvaččinému medializovanému obrazu. Skrze výpovědi blízkých osob a archivních materiálů hvězdu tuzemské pop music portrétuje jako ženu, jejíž úloha byla neustále zmítaná mašinérií zábavního průmyslu. Stejně jako hraná Iveta, dokumentární portrét vychází z produkční společnosti Barletta. Režii obstaral Tomáš Klein, jenž loni v Karlových Varech uvedl svůj debut Citlivý člověk.

Na Apple TV+ dorazí rozporuplně přijatá špionážní akce Matthew Vaughna Argylle: Tajný agent, která v kinech běžela na začátku roku. Zběsile střižená a šílenými příběhovými zvraty opředená zábava s nádechem campu je odlehčenou komediální zábavou, jež na realističnosti či logice nechce a vzhledem ke své podstatě ani nemusí lpět. Pokud máte rádi fenomén true crime dokumentů, Netflix, jenž je pomyslnou stálicí přísunu tohoto subžánru, tentokrát připravil Co má Jennifer na svědomí, zaznamenávající podivné okolnosti telefonátu dcery, jejíž rodiče někdo zastřelil. Vyšetřování však nabere zcela odlišný směr, než by se mohlo na první pohled zdát.

Katalog Disney+ obohatila nejnovější disneyovská pohádka Přání, obracející se k historii studia samotného. Je vytvořena animaci 30. let imitující technikou a jedním z ústředních aktérů je hvězdička, kterou má studiu v kultovním logu. Tradičně obsahuje širokou paletu písní a předkládá odlišnou variaci klasického princeznovského narativu. Původní tvorba iVysílání tentokrát přispěla svěží krátkometrážní dokumentární sérií Game Story, jež v deseti epizodách mapuje ikonické české videohry a jejich vznik. Nahlédnete tak pod pokličku starých fláků, jakými jsou například Mafie, Vietcong nebo Samorost. Za režií stojí talentovaný Štěpán Vodrážka, jenž natočil například energií pulzující hudební dokument PSH Nekonečný příběh.