Rodiče kvůli pandemii covidu méně věří tomu, že mohou pomoct dětem ve vzdělávání

Česká vláda by měla přistoupit k tvorbě energetické politiky státu novým způsobem, vyzvaly ekologické organizace. Stát by se podle nich měl soustředit na inovace a vytvoření kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Neměl by se naopak fixovat na jaderné zdroje. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci ekologických organizací.