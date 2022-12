Seniorů v Česku dál přibývá, loni byl nárůst jejich počtu nejpomalejší za deset let

Počet lidí ve věku 65 let a více se podle statistiků v Česku nepřetržitě zvyšuje od poloviny 80. let minulého století a nárůst výrazně zrychlil na konci prvního desetiletí tohoto století, kdy přes hranici 65 let věku začaly přecházet silné ročníky ze 40. let. "V posledních dvou letech byl dosavadní růst počtu seniorů zpomalen nejen nástupem méně početných ročníků překračujících hranici 65 let, ale také v důsledku zhoršených úmrtnostních podmínek v době pandemie covidu-19," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Podobně jako počet seniorů se od poloviny 80. let v podstatě nepřetržitě zvyšuje také podíl lidí ve věku 65 let a více v populaci. Na počátku nynějšího století činil 13,9 procenta, začátkem roku 2011 vzrostl na 15,6 procenta a ke konci loňska se dostal na zmíněných 20,6 procenta.

Nová publikace už využívá údaje z loňského sčítání lidu, obsahuje proto čísla o tom, kolik lidí nadále žije ve stejné obci, kde se narodili. S rostoucím věkem se podle ČSÚ zastoupení rodáků snižuje. "V celé populaci byl podíl rodáků zhruba poloviční, mezi seniory ve věku 65 a více let však bylo rodáků jen zhruba 39 procent," poukázal Jakub Vachuška z oddělení metodiky analýz a diseminace sčítání ČSÚ. V jiném kraji než v době narození žila v době sčítání téměř čtvrtina seniorů, v celé populaci byl tento podíl zhruba 17 procent.

"Ke konci roku 2021 žilo bezmála 55.000 seniorů v domovech pro seniory nebo jiném zařízení sociálních služeb, což odpovídá necelým třem procentům všech obyvatel republiky v důchodovém věku," uvedla Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Během loňska v Česku přibylo domovů pro seniory o dva na 526, počet lůžek se však snížil o 623 na zhruba 35.800, oznámil také ČSÚ.

Publikace Senioři v ČR v datech - 2022 nabízí také informace o příjmech a výdajích domácností seniorů a jejich ohrožení chudobou. Obsahuje data o seniorech na trhu práce, jako obětech trestných činů a také o tom, jak senioři využívají informační a komunikační technologie.