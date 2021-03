Děti se možná vrátí do škol za měsíc, testování bude podmínkou

Členové výboru se ministra ptali, kdy se děti vrátí do škol. "Já vám v současné době neumím říct termín, kdy by došlo k tomu, že se začnou vracet děti do školy. Pravděpodobně to bude v průběhu druhé poloviny dubna," řekl ministr. Podle něj bude otevření škol doprovázeno testováním.

O otevření škol jedná ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem školstvím a odbornými skupinami. Podle Blatného je možné, že se bude měnit to, které ročníky škol budou otevřeny jako první.

Ministerstvo školství totiž v minulých dnech uvedlo, že se posunou na později přijímací zkoušky či maturity. Podle Blatného tedy není jasné, jestli bude školství trvat na tom, aby mezi prioritními byly poslední ročníky.

Kvůli zhoršení epidemie se od 1. března zavřel i zbytek tříd, které byly do té doby otevřeny. Nyní fungují jen zařízení vyhrazená pro děti rodičů zdravotníků a některých dalších profesí.

Ministerstvo zdravotnictví v minulých dnech uvedlo, že při zlepšení epidemické situace by se mohly vrátit děti do školek a do lavic by jako první mohli znovu usednout žáci prvního stupně základních škol a poslední ročníky základních a středních škol.

Ministerstvo by zároveň navrhlo povinné testování ve školách jedenkrát týdně s výjimkou učitelů, kteří jsou očkovaní nebo v uplynulých 90 dnech prodělali covid-19.