Do Česka dorazil první milion testů určených pro žáky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do České republiky dnes dorazila první zásilka antigenních testů, které jsou určeny pro testování žáků ve školách. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Více než milion testů zatím hasiči převezli do skladu ve Svojšicích, s jejich distribucí se počítá, až bude návrat dětí do škol aktuální. Společnost Tardigrad International Consulting má celkem dodat 3,6 milionu testů, v ČR by měly být do poloviny března.