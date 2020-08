Dopad výuky na dálku: Řada rodičů snížila nároky na své děti, vyplývá z průzkumu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jarní období distančního vzdělávání dětí snížilo nároky rodičů na to, jakého vzdělání by jejich potomci měli dosáhnout. Zatímco loni v prosinci si 38 procent matek a otců přálo, aby z jejich dětí byli vysokoškoláci, v dubnu to bylo 31 procent. Důvodem poklesu bylo zřejmě to, že rodiče si při učení doma víc všímali toho, jaké dovednosti a zájmy děti mají.