Hejtmani chtějí návrat dětí do škol a větší testování

Všichni hejtmani se dnes dohodli na tom, že vládu požádají o vyhlášení nouzového stavu. Na twitteru to uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že hejtmani požádají o nouzový stav na 14 dní. Prioritou bude návrat dětí do škol, změny opatření bude vláda s kraji konzultovat. "Je to (nouzový stav) v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi," uvedl Vondrák.

Prodloužení dosavadního nouzového stavu Sněmovna hlasy opozice odmítla. Dnes o půlnoci tak skončí. Na nouzový stav jsou přitom navázána protiepidemická opatření. Nyní se tedy zdá, že vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásí nouzový stav nový, a to na 14 dnů. Někteří ústavní právníci považují tento postup za sporný.

"Budeme postupovat jako kraje jednotně, především proto, aby se neměnily podmínky z minuty na minutu a v části republiky jinak. Dohodli jsme se, že Asociace krajů vnímá nouzový stav jako nástroj, který by vláda měla používat velmi omezeně, a proto dáváme celé politické reprezentaci pouze 14 dní a žádáme o čtrnáctidenní nouzový stav, aby se dohodli a předložili a projednali v Poslanecké sněmovně pandemickou legislativu," řekl Kuba.

Hejtmani vyzvali ministra zdravotnictví, aby se upravila opatření. Všichni podporují, aby se změnilo omezování úředních hodin na úřadech. "Vnímáme to jako nesmyslné, naopak se někde vytvářejí fronty a epidemie se může zhoršit. Vyzvali jsme, aby se děti začaly od 1. března vracet do škol; aby vláda předložila, jak bude rozvolňovat další opatření u obchodů a služeb, kde to vnímáme jako klíčové a pro ty lidi těžko udržitelné - myslíme si, že krajské hygieny by to mohly zvládnout," řekl Kuba.

Vyjasnit by se také měly podmínky amatérského sportu a kultury. Do 1. března by měla vláda zajistit podmínky pro testování ve firmách, aby podniky mohly samy testovat zaměstnance na koronavirus a dostávaly na to finance. "To vnímáme jako jednu z klíčových záležitostí," řekl Kuba. Jak dodal, dohodli se na tom, že jednou týdně bude společné jednání vlády, ministerstva zdravotnictví a Asociace krajů, i s ohledem na počty covidových pacientů v nemocnicích.

Hejtman Kuba, který je předsedou Asociace krajů ČR, bude dnes přítomen on-line i na odpoledním zasedání vlády.

Netolický: Hejtmani chtějí návrat maturantů do škol i testování

Bezpečnostní rada Pardubického kraje jednomyslně souhlasí s vyhlášením nouzového stavu na 14 dní. Shodli se na tom dnes také hejtmani na jednání se členy vlády. Požadují ale uvolnění některých opatření, například návrat maturantů do škol, uvedl dnes v prohlášení hejtman Martin Netolický (3P).

"Finální slovo bude mít dnes odpoledne vláda, ale na úrovni hejtmanů jsme se shodli na podání žádosti o vyhlášení nouzového stavu na 14 dní. Požadujeme, aby vláda sdělila veřejnosti plán pro příští dny a týdny, co se týká uvolnění některých opatření," řekl hejtman.

Hejtmani požadují návrat maturitních ročníků a 9. tříd do škol a k tomu zavést od 1. března za jasně daných podmínek testování. "Zároveň chceme umožnit očkování pedagogických pracovníků a jejich registraci přes centrální rezervační systém," řekl hejtman.

Hejtmani chtějí otevřít obchody a služby se stanovením hygienických podmínek. "Stejné by to mělo být s kulturou a venkovním amatérským sportem," řekl Netolický.

Vláda v tuto chvíli neuvažuje o zrušení zákazu nočního vycházení, uvedl hejtman. Naopak má být již od pondělí zrušeno omezení úředních hodin institucí veřejné správy. "Zároveň považujeme za důležité, aby byl v co nejkratší době projednán pandemický zákon a vláda se domluvila s opozicí na dalším jednotném postupu," doplnil hejtman.

Nouzový stav dle hejtmana Grolicha umožní postupný návrat do škol

Prioritou je postupný návrat dětí do škol, bez nouzového stavu by se oddálil, řekl novinářům jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Hejtmani podle něj žádostí o další nouzový stav dají vládě 14 dní a očekávají, že splní jejich podmínky, jinak ztratí jejich důvěru.

"Vládu požádáme o nový nouzový stav, ale není to tak, že bychom jim přinášeli nouzový stav podle jejich představ a na zlatém podnose. My jsme se jasně domluvili, že dáváme vládě 14 dnů, a to za několika podmínek," řekl Grolich.

Pro jihomoravského hejtmana jsou nejpodstatnější školy, od 1. března by se měli vrátit žáci posledních ročníků základních i středních škol, pak postupně ostatní. Jedině nouzový stav podle něj umožní vše připravit, včetně šetrného testování dětí. Přílišné rozvolnění s očekávatelným nárůstem nemocných by otevření škol jen oddálilo, míní Grolich.

Vláda má podle hejtmana 14 dní na to, aby jednala s opozicí a domluvila si ve Sněmovně další postup, nachystala pandemický zákon, anebo se připravila na řízení pandemie podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy bez nouzového stavu.

V Česku lze nyní podle Grolicha hovořit o krizi důvěry - lidé nevěří opatřením ani vládě, která také ztratila oporu ve Sněmovně. "Pokud si vláda vyhlásí nouzový stav podle svého a bude si jej řídit podle svého, tak ztratí i tu poslední důvěru - u hejtmanů," řekl Grolich.

Současný nouzový stav po nesouhlasu poslanců s jeho prodloužením skončí dnes k půlnoci. Premiér Andrej Babiš (ANO) uváděl jako jediné řešení situace to, že by o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani. Vláda zasedá dnes odpoledne. Podle některých ústavních právníků je opětovné vyhlášení nouzového stavu nepřípustným obcházením Sněmovny.

Hejtman Kulhánek: Prodloužení nouzového stavu je jediné řešení

Karlovarský kraj stejně jako ostatní kraje žádá vládu o opětovné vyhlášení nouzového stavu. Podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) je to pro koronavirovou infekcí postižený kraj jediné řešení. Žádost krajů je mimořádným krokem s maximální dobou trvání 14 dní. Hejtmani vyzývají premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní členy vlády k tomu, aby Sněmovně okamžitě předložili k projednání návrh pandemického zákona.

"Pokračování nouzového stavu je při stálém přehlcení jednotek intenzivní péče po celé zemi a zvlášť v našem regionu jediné řešení. Byl bych velmi rád, kdyby se to naši občané snažili pochopit, a děkuji všem za trpělivost. Nemůžeme nechat zdravotnický systém, aby se zhroutil a ohrozilo by to zdraví mnoha lidí," řekl ČTK Kulhánek. Kraje se zase zavázaly, že budou jasně a srozumitelně informovat o tom, jaký je stav obsazenosti lůžek intenzivní péče v nemocnicích.

"Původně jsme s kolegy hejtmany předložili řadu možných změn týkajících se například regulovaného otevření obchodů, služeb, sportovních a kulturních zařízení. Hygienici a další odborníci ve zdravotnictví se ale shodli, že to nyní není možné. Proto jsme se napříč kraji dohodli, že prioritou pro nás v tuto chvíli je návrat žáků do škol. V první řadě jde o maturitní ročníky a žáky 9. tříd, pak ve vlnách o další žáky," uvedl Kulhánek.

Změn v opatřeních bude zatím jen málo, zruší se omezení úředních hodin na úřadech. Obchody, služby a provoz sportovních zařízení, včetně lyžařských areálů se budou otevírat až koncem února, za přísných hygienických opatření, podle toho, jak se budou vyvíjet údaje o počtech pacientů na jednotkách intenzivní péče nemocnic v ČR. "Chceme, aby začalo očkování pedagogů při návratu do škol a připravily se podmínky pro samotestování zaměstnanců ve firmách," řekl karlovarský hejtman.