Kdy se žáci opět vrátí do škol? Nejistota trvá, slíbený vládní plán nikde

Urgentní je podle sdružení, které zastupuje zřizovatele škol, zejména obnovení prezenční výuky prvního stupně základních škol a závěrečných ročníků. ČTK o tom informoval mediální zástupce SMS ČR Lukáš Novák.

Školy jsou kvůli zhoršení epidemie covidu-19 zavřené od první poloviny října, speciální školy od 2. listopadu. Otevřené zůstaly jen mateřské školy. Kdy se žáci začnou do lavic vracet, zatím není jasné. Zástupci vlády slíbili informace už na minulý pátek, ale ministr školství Robert Plaga (za ANO) pak uvedl, že o tom bude jednat s ministerstvem zdravotnictví tento týden. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) o tom chce rozhodnout na základě nového modelu k vývoji epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) v uplynulých dnech uvedl, že by vláda mohla mít odhady termínů znovuotevření škol dnes.

"Chápeme nutnost opatření, která mají bránit zhoršování epidemické situace. Apelujeme ale na vládu a příslušné ministry, aby nenechávali veřejnost v nejistotě a poskytli ředitelům škol, učitelům, rodičům i žákům jakýsi jízdní řád, podle kterého se bude provoz škol obnovovat," vyzval dnes vládu předseda pracovní skupiny pro školství SMS ČR Oldřich Vávra.

Zejména Plaga by podle sdružení měl vytvořit podmínky pro to, aby mohla být co nejdříve opět zahájena prezenční výuka pro první až páté třídy a poslední ročníky. Pokud by byl návrat všech těchto tříd najednou rizikový, měly by mít možnost se ve škole střídat. Ministerstvo by podle zřizovatelů také mělo zajistit mimořádné ohodnocení pracovníků školek a škol, a to včetně jejich správních zaměstnanců, a systémově podpořit doplnění chybějící výuky například formou prázdninových táborů.

"Opakovaně informujeme také o tom, že distanční forma výuky je ve školách velmi rozmanitá a má naprosto nesrovnatelnou úroveň," uvedl Vávra. "Upozorňujeme, že se výrazně prohlubují rozdíly ve vzdělanostní úrovni žáků, a to bez ohledu na sociální status," doplnil. Na velké rozdíly při výuce na dálku poukázali již dříve i školní inspektoři a další odborníci.

SMS ČR sdružuje přibližně 2000 obcí a měst v ČR. Jde o nevládní apolitickou organizaci, která hájí zájmy svých členů.