Ministerstvo školství by podle expertů mělo letos podpořit letní kempy pro ukrajinské uprchlíky

Loni v létě se kvůli několikaměsíční výuce na dálku kvůli epidemii covidu-19 konalo zhruba 5170 doučovacích kempů, na které ministerstvo vyčlenilo přibližně 260 milionů korun. Peníze si rozdělilo přes 400 pořadatelů. Kempů se podle úřadu zúčastnilo v červenci a srpnu kolem 90.000 žáků základních škol. Cílem bylo podle tehdejšího ministra školství za ANO Roberta Plagy nejen dohnání znalostí, ale zejména podpora duševního zdraví školáků po výuce na dálku. Kempy mohly pořádat školy či střediska volného času, mládežnické spolky a další neziskové organizace.

Podobné kempy by podle společnosti EDUin byly nyní vhodné i pro válečné běžence z Ukrajiny. Dotace pro ně by proto podle organizace mělo ministerstvo vytvořit jako minulý rok. "Kempy by ukrajinským dětem mohly pomoci s jazykem i s integrací do české společnosti a také je vytrhnout z letní nudy, protože sotva někam budou moci vyjet mimo místo pobytu. A bude to investice i do českých učitelů, protože kempy připraví předpolí pro výuku v češtině od září,“ uvedl programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký. Ukrajincům by se podle něj mělo umožnit i zapojení do letních aktivit společně s českými dětmi.

Ministerstvo školství na začátku dubna vyzvalo k žádostem o dotace organizátory kurzů češtiny a adaptačních skupin, které se pro uprchlíky budou konat do konce srpna. Žádosti musí podat do konce května, v programu pro ně je podle ministerstva 1,4 miliardy korun. Z toho je 150 milionů korun na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let a 1,25 miliardy korun může jít na adaptační skupiny pro děti od tří do 15 let. Peníze na kurzy češtiny mohou získat veřejné vysoké školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku, kraje a obce či městské části hlavního města Prahy. Podporu na provoz adaptačních skupin mohou obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace.