MŠMT: V případě epidemie Covid-19 je možné vyhlásit ve školách volno

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR by ministerstvo školství mohlo přerušit školní rok vyhlášením zvláštních prázdnin. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygieniků, po dohodě s nimi případně i ředitele školy. Její vedení by mělo kontaktovat hygieniky, pokud by mělo podezření na onemocnění u některého žáka. Škola musí zajistit jeho oddělení od ostatních dětí, hygienická stanice či lékař pak mohou nařídit jeho karanténu.