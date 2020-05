Otevření 2. stupně ZŠ možná nebude možné, varuje spolek

Pro řadu škol je podle ní obtížné za daných podmínek zvládnout obnovení provozu i jen pro první stupeň, kam se mají děti v omezené míře vrátit od 25. května.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od 25. května se do nich budou moci vrátit žáci prvního stupně. Od června by se podle plánu vlády měly školy otevřít v omezené míře i starším žákům. Nyní do nich mohou chodit jen deváťáci. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by přitom měla až do konce školního roku být dominantní výuka na dálku.

Ministerstvo ve spolupráci s epidemiology pro školy vypracovalo manuály, co budou muset zajistit, aby se snížilo riziko šíření covidu-19. Vedení škol tak bude muset děti rozdělit do skupin po nejvýše 15 a zajistit, aby se různé skupiny dětí nepotkávaly.

Podle ředitele základní školy v Čelákovicích Jiřího Kyliánka je ale nemožné za těchto podmínek zajistit výuku pro stovky žáků prvního i druhého stupně ve škole i doma. "Na to nemáme personální ani prostorové kapacity," řekl. "Dokážeme otevřít školy pro všechny, ale za podmínky, že se zruší rozestupy, skupiny po 15 žácích a distanční výuka," doplnil Václav Nádvorník, který je zástupcem ředitele v pražské základní škole Londýnská.

Mazancová upozornila na to, že částečné otevření druhého stupně by mohl být komplikací i pro osmiletá gymnázia. Tyto školy by pak musely zajistit výuku ve škole i na dálku vedle organizace přijímacích a maturitních zkoušek, které jsou pro školy náročné i za běžných okolností, řekla.

Podle ní je problém i to, že se ředitelé a učitelé o jednotlivých plánech vlády na otevírání škol dozvídají z médií. Platforma proto vyzvala vládu, krizový štáb a ministra školství, aby informace sdělovali nejdříve školám. Mediální sdělení podle ní ředitelům působí enormní zátěž, protože pak musí odpovídat na dotazy stovek žáků a rodičů. "Navíc tak vzniká prostor pro nežádoucí spekulace," podotkla Mazancová.

Podle dubnové ankety Asociace ředitelů základních škol by mohla mít problémy se zajištěním školním skupin pro první stupeň zhruba třetina škol. Víc než polovina škol by to měla zvládnout bez větších potíží. Zhruba polovina ředitelů by je ale raději do konce června už vůbec neotevřela. Hlavní problémy vidí v zajištění hygienických podmínek ve školách nebo učitelů.

Učitelská platforma má asi 300 členů. V základních školách pracuje dle statistik ministerstva školství 82.283 učitelů.