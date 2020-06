Plaga bude chtít miliardu navíc, peníze půjdou na neinvestiční výdaje škol

"Já počítám s navýšením na ostatní neinvestiční výdaje pro školy, které deset let hanebně stagnují, o miliardu korun," prohlásil Plaga. Potřebu přidat peníze školám peníze avizoval již dříve. Možná potřeba distančního vzdělávání kvůli epidemii je podle něj jen dalším argumentem ve prospěch navýšení prostředků na školení, pomůcky a další věci.

Podle Bartoně však nejsou požadavky ministra školství dostatečné. "Pokud se bavíme o té miliardě, tak to je absolutní minimum ještě teď do podzimu. Pokud se bavíme o systémovém řešení, to bude daleko dražší," uvedl.

Školy totiž podle poslance nemají peníze na to, aby zabezpečily on-line výuku v případné druhé vlně epidemie i žákům, kteří jí v době koronavirové krize nemohli kvůli nedostatečnému technickému vybavení absolvovat. Piráti tvrdí, že z distančního vzdělávání bylo vyloučeno 174.000 dětí. Prostředky na pomoc těmto dětem stát podle Bartoně má. Můžou se použít nevyčerpané příspěvky na dopravu pro studenty a důchodce.

"Pokud se vláda dohodne na navýšení prostředků pro obce v rámci kompenzací v této výši, tak já to jedině podpořím," reagoval Plaga s tím, že by ale peníze musely jít do škol. "Je to požadavek, který je naprosto legitimní a užitečný," uvedl. Nedostatek počítačů v rodinách žáků však podle něj nemůže řešit ministerstvo školství, ale zřizovatelé.