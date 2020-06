Předávání vysvědčení bude letos neobvyklé, navzdory rozhodnutí ministra

Vyplynulo to z odpovědí ředitelů škol, které dnes oslovila ČTK. Většina škol ukončí letos školní rok v pátek 26. června. Poslední dva červnové dny, které budou v pondělí a úterý, vyhlásila řada ředitelů volno.

Při předávání vysvědčení nebude platit dosavadní pravidlo nanejvýš patnáctičlenných skupin ve třídách. Podle aktuální úpravy opatření ministerstva zdravotnictví si tak pro vysvědčení budou moct přijít všichni žáci najednou. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého ale bude konec školního roku stejně jiný než běžně. Poukázal například na to, že ve společných prostorách škol jsou povinné roušky. Ve třídách je mohou žáci sundat, pokud udržují rozestupy alespoň 1,5 metru.

V Masarykově ZŠ v Praze 9, kde je Černý ředitelem, se bude vysvědčení rozdávat celým třídám, ale v různé časy. "Druhý stupeň bude nastupovat půl hodiny po prvním a ještě třídy půjdou do šatny postupně v řádu několika minut. Učitelé si je budou vodit zvenčí," uvedl. Za běžných okolností by podle něj šly děti do šaten i do tříd samy, ale letos si je venku vyzvednou učitelé, kteří pak děti odvedou do tříd. Program loučení s deváťáky bude omezený, nezúčastní se ho celá škola, ale jen končící žáci. Některé třídy podle něj budou předávat vysvědčení i mimo školu, třeba v parku, protože venku neplatí tak striktní opatření jako uvnitř škol.

Podle něj všechny školy nevyužijí možnosti rozdat vysvědčení všem najednou. "Vím o školách, které řekly, že už to mají připravené podle opatření, která platila dřív a nyní už to předělávat nebudou, takže to rozdají po malých skupinkách, nebo po jednom," řekl. Některé školy své původní plány po uvolnění opatření ale změnily. Například v ZŠ Bohumila Hrabala v Praze 8, která rodiče původně informovala o rozdávání vysvědčení před školou po skupinách maximálně 15 žáků, nakonec budou moct celé třídy do školy.

Masarykova ZŠ i ZŠ Bohumila Hrabala ukončí školní rok v pátek 26. června, na poslední dva červnové dny v pondělí a úterý vyhlásili ředitelé volno. "Myslím, že to udělala naprostá většina škol," řekl Černý.

ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 rozdá vysvědčení v pondělí 29. května. Její ředitel Petr Karvánek podotkl, že ředitelské volno musel vyhlásit už na začátku konoravirové krize, když se ve škole vyskytl případ nakaženého rodiče. "Kdybych měl k dispozici dva (dny ředitelského volna), tak bychom vydávali vysvědčení asi v pátek," dodal. Pro vysvědčení si podle něj budou moct přijít všechny děti najednou.

ZŠ Vratislava v Praze 2 ukončí školní rok 30. června. Podle jejího ředitele Jiřího Trundy se tak vedení školy rozhodlo s ohledem na skutečnost, že školy byly v druhém pololetí kvůli šíření koronaviru několik týdnů zavřené. V budově přitom už na konci června začne generální rekonstrukce elektroinstalace. "Budeme tam mít staveniště, takže předávání vysvědčení proběhne mimo školu," řekl ředitel. Rodiče dětí, které se rozdávání vysvědčení nezúčastní, si ho budou moct vyzvednout po individuální domluvě, dodal.