Prioritní očkování učitelů od března vadí vážně nemocným

Předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka v minulých dnech Radiožurnálu řekl, že zapojit se chtějí zhruba dvě třetiny z 5000 ordinací. ČTK už na začátku února sdělil, že lékaři budou vidět u svých pacientů konkrétní věkové skupiny, jestli už očkování absolvovali, a ty neočkované budou kontaktovat. Těm pak udělají rezervaci přes centrální rezervační systém ve své ordinaci. Některé kraje už takové očkování umožňovaly, bylo to ovšem na dohodě s konkrétním očkovacím centrem, které lékaři poskytlo vakcínu.

Ze soutěže vzešel podle Blatného distributor, který bude vakcínu od firmy AstraZeneca vozit do tisíců míst. Do budoucna i do ordinací praktických lékařů, uvedl ministr. Maximální kapacity z očkovacích míst i ordinací jsou podle jeho informací 140.000 vpichů za den. V březnu bude k dispozici asi milion dávek vakcíny celkem.

Očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol včetně mateřských má být podle vlády součástí postupu pro postupný návrat dětí do škol. Zvažuje se jim podávat vakcínu AstraZeneca, kterou někteří senioři kvůli nejasnostem o její účinnosti odmítají. Právě od 1. března by se měli do škol vrátit závěrečné ročníky středních škol.

Pacientské organizace, které sdružující chronické pacienty s vysokým rizikem těžkého průběhu nebo úmrtí na covid-19, s jejich upřednostněním nesouhlasí. V tiskové zprávě asociace uvedly, že riziko hospitalizace kvůli covidu je u lidí s Downovým syndromem sedmrát vyšší než u zdravého člověka, riziko úmrtí pak 23krát vyšší.

"Chápeme, že vláda se snaží rozvolnit některá existující omezení a vrátit děti do škol. Přeskočením chronických pacientů při očkování ale zároveň vysílá signál, že o zdraví a životy obyvatel v politice až zas tak nejde," uvedla Simona Zábranská z Klubu nemocných cystickou fibrózou. Podobě také lékaři chtějí dříve očkovat pacienty po transplantacích, kterým léky snížují funkci imunitního systému.

V ČR se očkuje třemi vakcínami, které jsou registrovány v EU, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Do Česka od nich zatím dorazilo přes 667.000 dávek vakcín. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví bylo dosud naočkováno 520.000 dávek a obě potřebné dávky zatím dostalo téměř 200.000 lidí. Vyočkovaných je podle Blatného 86 procent vakcíny, jsou rozvezené do krajů.