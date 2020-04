Školy by se měly být otevřít až v září, myslí si náměstkyně plzeňského hejtmana

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se mohly školy otevřít už ve druhé polovině května.

"Řada odborníků před tím varuje a já patřím mezi ně. Přikláněla bych se k tomu, aby se už (do konce školního roku) vůbec neotvíraly s výjimkou posledních ročníků, které se potřebují připravit na maturitu, závěrečné nebo přijímací zkoušky," řekla. V těchto ročnících by měla fungovat nějaká omezená forma provozu, například konzultace, aby si žáci a studenti mohli učivo zkompletovat. "Rozhodně bych už školy neotevírala plošně pro všechny," řekla. Náměstkyni podporuje i petice odborníků.

Důvodem je podle Bartošové fakt, že stále roste počet nakažených lidí a mezi rodiči panuje velký strach z infekce a pořád by hledali omluvy pro děti. "A valný smysl by to nemělo. Navíc v červnu už se toho stejně moc nenaučí, ty děti jsou z horka unavené," řekla. Podle ní by bylo pro děti obtížné být v rouškách ve 30 stupních, protože školy nejsou klimatizované. Musela by se tam dodržovat přísná hygienická opatření včetně zákazu kontaktu mezi dětmi. To je velmi těžké uhlídat, nejsou na to prostory. Nelze zajistit dvoumetrový odstup, protože by se tam děti nevešly.

Dobře by se daly zvládnout maturity, protože by bylo více "volných" učitelů a bylo by možné rozmístit děti do více tříd. Také vysoké školy deklarovaly, že by posunuly termíny přijímacích zkoušek i zahájení výuky.

Pedagogové už se podle Bartošové naučili dělat on-line výuku. Vše už si podle ní "sedlo" i v základních školách. Distanční výuku učitelé zvládají rozdílně. "Ale zase si uvědomili, v čem se potřebují dovzdělat. A tohle je jasný apel na to, že na digitalizaci vzdělávání, která je nastavená i v dlouhodobém záměru republiky i kraje, se musí připravit a musí se sebevzdělávat. A pokud je ta krize k tomu dohnala, tak je to pro tu kvalitu jenom dobře," dodala. Zjistili, že za menší čas udělají efektivnější a přitažlivější výuku.