Ve školách se bude opět plošně povinně testovat

Aktualizováno 08:34 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku se 22. a 29. listopadu uskuteční plošné testování žáků základních a středních škol antigenními testy. Schválila to dnes vláda, oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO) na twiterru. Testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Podle Plagy by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky