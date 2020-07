Ministerstvo školství chce změnit výuku. Lidé mají být schopni často měnit práci

Plaga uvedl, že v současné době se ministerstvo školství intenzivně podílí na spolupráci s řediteli škol, jak nejlépe upravit a nastartovat výuku pro nadcházející školní rok. „Jsou tam některé nedorazy,“ řekl Plaga pro ČT24 v reakci na vzdělávání v době uzavření, podle kterého není podstatné, jestli se v době krize covid-19 všechno stihlo. Podle jeho slov je to na učitelích, aby se začátkem nadcházejícího školního roku stihla látka doplnit.

Očekávaný krizový plán bude podle Plagy v dostatečném předstihu, aby se školy dokázaly včas připravit na případné problémy v souvislosti s covid-19. Ministr školství hovořil převážně o počítačích, které se během pandemie ukázali jako velmi důležité pro dálkovou výuku, ale poukázalo to i na sociální nerovnost. Minulý týden schválila sněmovna 300 miliónů pro Ministerstvo školství. „Nejedná se o počítač pro každé dítě, ale o přímou intervenci do škol,“ míní Plaga, který dodal, že do vládních prázdnin vláda přijde s řešením, jak tyto prostředky dostat do škol.

Nová strategie ministerstva školství k roku 2030 chce zacílit především na získávání kompetencí pro profesní, občanský i osobní život, snížit nerovnosti ve vzdělávání a umožnit maximální rozvoj žáků a studentů. Docílit těmto závazkům chce ministerstvo pomocí většího financování, zvětšování kapacit a markantními změnami v obsahu a způsobu výuky. Průměrný plat učitelů se již v minulosti začal zvedat ve snaze zvýšit motivaci u mladých lidí. V roce 2014 byl hrubý plat učitele 26 397 ve srovnání s rokem 2019, kdy byl 39 095.

Aplikování vzdělávacího plánu k roku 2030 by mělo znamenat, že absolventi se budou umět přizpůsobit novému dynamičtějšímu světu. „Ptáte se, jak má vypadat člověk budoucnosti. Není to o tom, že by měl mít nadrcené nějaké věci, ale měl by to být člověk, který bude schopen za život pětkrát šestkrát změnit práci,“ míní ministr a dodává, že nová strategie by měla učit děti, jak se správně připravit na život jako jsou morální hodnoty nebo týmová práce.