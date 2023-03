Sněmovna zakázala TikTok na svých zařízeních, varovala i poslance

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce představit balíček opatření pro konsolidaci státního rozpočtu do konce dubna. První čtení příslušného zákona ve Sněmovně by se mělo uskutečnit ještě před prázdninami. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.