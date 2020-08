Senát podpořil návrh zřídit den památky obcí vyhlazených nacisty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Senát dnes v úvodním kole podpořil návrh svojí místopředsedkyně Miluše Horské (KDU-ČSL) na zařazení nového významného dne do kalendáře. Má to být Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace a připomínal by se 24. června. Na toto datum připadá výročí vypálení obce Ležáky na Chrudimsku, kterou vyhladili nacisté v roce 1942 v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha. Návrh nyní projedná školský výbor.