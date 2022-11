Spolupráce s Mosadem nebo CIA je pro ně klíčová. BIS se střetává s ruskými agenty i nebezpečnými zločinci

Existence a působnost BIS je daná zákony. Instituce získává informace pro nejvyšší představitele České republiky, státní zastupitelství či policii. „Činnost a oblasti působnosti přesně popisují zákony o zpravodajských službách a o Bezpečnostní informační službě. To jsou základní pilíře, o které se při naší práci opíráme. Jsme zpravodajská služba, který poskytuje Vládě České republiky, prezidentu republiky a orgánům činným v trestním řízení (zákonní adresáti) informace potřebné pro jejich rozhodování,“ nastínil mluvčí BIS Ladislav Šticha pro EuroZprávy.cz.

BIS spolupracuje s Američany, Brity i Izraelci

Škála její působnosti je velmi široká. Zaměstnanci musí komplexně pokrývat celou řadu oblastí. „Mezi působnosti BIS patří hrozby terorismu, aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu, činnost cizích zpravodajských služeb na našem území,“ jmenoval Šticha. Doplnil, že BIS se věnuje také záměrům nebo činům, které míří proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti republiky. „Dále jde také o aktivity organizovaného zločinu a různé činnosti ohrožující utajované informace,“ popsal mluvčí BIS.

BIS je tedy zjednodušeně služba, která sbírá informace a předává je oněm zákonným adresátům, kteří následně na základě získaných informací vystaví trestní řízení. „Využíváme k tomu všechny postupy, které nám zákon dává. Využíváme otevřených i neveřejných zdrojů, zpravodajské techniky i postupů, které jsou zpravodajským službám vlastní. Důležité je připomenout, že BIS nemá žádné výkonné pravomoci – tedy nezatýkáme, nevyslýcháme a nezadržujeme,“ upozornil Šticha. Rozkrýt činnost BIS detailněji nemohl s ohledem na její zájmy a ochranu důstojníků BIS.

Česká informační služba podle Štichy potřebuje spolupracovat se zahraničními institucemi tohoto ražení. Nejde právě o malé instituce. „Tato spolupráce je pro malou službu, jakou BIS je, naprosto klíčová,“ konstatoval. Na špičkové úrovni je zejména spolupráce s nejsilnějšími službami světa. „Ta je přínosná pro obě strany. Spolupracujeme s takovými službami, jako jsou americké CIA a FBI, izraelské Mosad a Shabak, dále pak MI5 a MI6 z Velké Británie, a mnoho dalších,“ vyjmenoval pro EuroZprávy.cz mluvčí.

Vrbětice nejsou zdaleka jediný úspěch BIS

Úspěšně vyřešené případy náleží všechny do jednoho do celé škály působností, které Šticha vyjmenoval výše. Upozornil, že je pochopitelně někdy rozdíl mezi tím, jak je hodnotí BIS z bezpečnostního hlediska, a jak si je následně přeberou média a společnost. „Mezi mediálně známé patří například odhalení ruského špiona Rachardža, rozkrytí pobytu jednoho z atentátníků z klubu Bataclan v České republice, odhalení případů mnoha snah o vývoz zboží dvojího užití do embargovaných zemí, nebo odhalení útoku na klienty světové firmy Avast,“ zmínil Šticha několik úspěšných případů, které informační služba řešila.

Připomněl také rozkrytí a identifikaci důstojníků GRU, kteří stáli za útoky na muniční sklady ve Vrběticích. „V této chvíli je vyšetřování případu Vrbětice zcela v rukách státního zastupitelství a speciálních složek Policie ČR. Z naší strany je případ de facto uzavřen, protože jsme zmíněným orgánům předali všechny informace, které se nám postupně podařilo shromáždit. Naše práce spočívala zejména v rozkrytí toho, jak byla celá akce připravena a provedena. Zároveň jsme dokázali získat poměrně podrobnou představu o tom, jak celá akce proběhla a kdo byli hlavní aktéři,“ vyjmenoval pro EuroZprávy.cz mluvčí.

Informace o činnosti zpravodajských služeb cizí moci má BIS dlouhodobě a předává je zákonným adresátům. „V mnoha případech jsme zmapovali detailní informace o jejich činnosti, o jejich důstojnících, jejich příslušnosti ke konkrétním cizím zpravodajským službám,“ řekl Šticha.

Při první vlně vyhošťování ze zastupitelského úřadu Ruské federace (ZÚ RF), které následovalo po kauze Vrbětice, BIS odhalila hned několik těchto důstojníků. „Společně s kolegy z Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky vytvořili seznam důstojníků ruských zpravodajských služeb, kteří pracovali na ZÚ RF pod takzvaným krytím jako diplomaté,“ uzavřel pro EuroZprávy.cz mluvčí BIS.