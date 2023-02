Strážníci na ulici kopali do ležícího muže, kterému nadávali. Svědek incident natočil na video

Podle přerovské policejní mluvčí Miluše Zajícové zatím nebyla stanovena žádná právní kvalifikace. Chování svých kolegů odsoudil i šéf lipnických strážníků Pavel Maloch. ČTK řekl, že poškozený neutrpěl žádná zranění a skončil na záchytce. Oba strážníci nyní do služeb nechodí.

"Aktuálně prověřujeme zákrok strážníků Městské policie v Lipníku nad Bečvou z minulého týdne. Zjišťujeme okolnosti celé události, probíhají úkony se svědky a na základě získaných podkladů budeme rozhodovat o dalším postupu. Právní kvalifikace nebyla doposud stanovena," řekla ČTK policejní mluvčí.

Na zveřejněném videozáznamu strážníci do ležícího muže, který se po nich ohnal nohou, kopou a jeden z nich mu několikrát přišlápne krk. Ze záznamu se ozývá také řada vulgarismů. Jejich počínání se nelíbilo ani šéfovi strážníků. "V pořádku ten jejich zásah určitě nebyl, čekáme na vyjádření policie, která to šetří. A poté se rozhodneme, jak se k tomu postaví zaměstnavatel - Město Lipník nad Bečvou a městská policie," řekl dnes ČTK Maloch. Podotkl, že strážníci jsou v pracovním poměru, momentálně však do směny nechodí.

Podle něj jde o ojedinělý incident, který strážníci v Lipníku nad Bečvou dosud neřešili. Ležící muž, do kterého strážníci kopali, byl opilý a byl nakonec převezen na záchytnou stanici. "Tu oprávněnost to ale neomlouvá, to hrubé vyjadřování a některé zásahy. Na posouzení policie budou i donucovací prostředky, ty se nám podle těch záběrů také nepozdávají," doplnil Maloch. Dodal, že muž nebyl po zásahu strážníků zraněn, před odvozem na záchytku ho prohlédla i přivolaná záchranná služba. "Ten člověk byl odvezen a na záchytce byl znova prohlédnut lékařem. Pod lékařským dohledem byl po celou dobu, nic se mu nestalo," doplnil vrchní strážník.

Podle Novinek se incident stal minulý týden v místě, kde bývají problémy s opilci. Jednomu ze strážníků, jejichž chování prověřuje policie, je podle webu přes 50 let a druhému do 40 let. U lipnické městské policie působí několik let.