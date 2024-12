Tragický konec pátrání. Pohřešovaného manažera z Prahy našli bez známek života

Policie odvolala pátrání v pondělí dopoledne. "Muž byl dnes v dopoledních hodinách nalezen bohužel bez známek života," uvedla policejní mluvčí Martina Jandová s tím, že příčiny a okolnosti úmrtí má objasnit soudní pitva.

Strážci zákona už předtím ráno sdělili, že prověřují okolnosti dopravní nehody osobního vozidla, které mohla užívat pohřešovaná osoba. Auto se našlo v blízkosti silnice I/16 vedoucí z Nové Paky na Jičín.

Se zesnulým kamarádem se v pondělí rozloučili i kolegové ze zmíněného obchodu. "Fíďo, je nám to strašně líto. Budeme si tě pamatovat. Jako dobrého kamaráda, skvělého parťáka. S nohama na zemi a hlavou v oblacích. Děkujeme, že jsme tě mohli poznat," napsali na sociální síti.

Policie o pátrání poprvé informovala v neděli na sociálních sítích s tím, že hledaný muž odjel do Krkonoš, ale od sobotního odpoledne o sobě nepodal žádné zprávy. Podle mluvčí odjel v sobotu ráno autem ze svého bydliště v Praze do Krkonoš na Horní Mísečky, ale zpět do svého bydliště už se večer nevrátil.